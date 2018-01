Triatletas no Pré-Olímpico do Uruguai Os triatletas brasileiros Juraci Moreira Jr., Leandro Macedo, Paulo Miyasiro, Carla Moreno e Mariana Ohata, do Pão de Açúcar Club, disputam o Pré-Olímpico de Punta Del Este, no Uruguai, amanhã, às 17h30 (horário de Brasília). A competição será na distância olímpica (1,5 km de natação, 40 km de ciclismo e 10 km de corrida) e contará pontos para o ranking mundial. A prova ainda terá triatletas do Uruguai, Argentina, Estados Unidos, Canadá, Suécia e Grécia.