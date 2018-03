Triatletas são atropeladas em Niterói As triatletas Caren Casalini, de 29 anos, e Maria Soledad Omar, de 30, foram atropeladas por uma van, nesta terça-feira de manhã, enquanto faziam um treino de ciclismo em Niterói, no Grande Rio. Elas estavam em um pelotão com mais três atletas, no momento em que foram atingidas. Segundo testemunhas, o motorista da van entrou em uma pista proibida ao tráfego, passou pelos cones e tentou fazer um retorno irregular. A niteroiense Casalini, que se prepara para o Iron Man do Brasil, e a argentina Maria Soledad, que busca uma vaga para os Jogos de Atenas, sofreram várias escoriações, mas passam bem. As duas ficarão impedidas de treinar por no mínimo duas semanas. Ao todo, 30 atletas participavam do treinamento, na Avenida Quintino Bocaiúva, que margeia a praia de São Francisco. Entre eles estava Sandra Soldan, integrante da equipe brasileira de triatlon que vai para a Olimpíada de Atenas. O ex-triatleta Armando Barcellos, chefe da delegação do Brasil em Atenas, também pedalava no local e contou como foi o acidente, ocorrido por volta das 8h30. "O trânsito estava em meia pista por causa de um recapeamento. O motorista da van (identificado como Flávio Fernandes) passou pelos cones para fazer um retorno que não está sendo permitido por causa das obras. Ele entrou sem fazer sinalização e atingiu o pessoal de lado." Fernandes, de acordo com depoimento prestado na delegacia, disse que não havia guardas para orientar o trânsito. Com o impacto, as bicicletas ficaram destruídas. Barcellos contou que o capacete de Maria Soledad partiu em três pedaços. "Os atletas estavam a 45 quilômetros por hora. A gente treina ali todo dia. O motorista da van foi um irresponsável. Disse que não viu as bicicletas, mas quase passou por cima delas." Além dos arranhões pelo corpo, Maria Soledad levou seis pontos na mão esquerda. Um bombeiro, identificado apenas como Kemper, também foi atingido pela van, e, embora tenha sofrido várias escoriações, passa bem. Atropelamentos de triatletas brasileiros já viraram rotina. Vários nomes do esporte já foram vítimas de acidentes semelhantes, como Mariana Ohata, Márcia Ferreira, Alexandre Maximiliano, Sérgio Cordeiro, Roger de Moraes e Rivaldo Martins, entre outros.