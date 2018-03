Triatlo: 790 brigam para ir ao Havaí Os melhores triatletas do mundo enfrentarão amanhã o desafio de nadar 3,8 quilômetros, pedalar 180 e correr 42, no IronMan Brasil com largada às 7h e chegada na Praia do Jurerê Internacional, em Florianópolis. A prova reúne o número recorde de triatletas na prova: são 790 competidores inscritos de 29 países. Esta é a única seletiva da América Latina para o Mundial IronMan, na ilha de Kona, no Havaí, que acontece no dia 18 de outubro. Além disso a prova classifica 50 triatletas para o Havaí entre as categorias profissional e idades e a premiação é de R$ 170 mil. Nos últimos dois anos o domínio da prova foi dos estrangeiros. O campeão do ano passado, o inglês Spencer Smith, não veio. A atração deste ano fica com o alemão Olaf Sebatschus, 10º colocado no IronMan do Havaí no ano passado. Mas, o grande nome entre os estrangeiros é o vencedor de 2001 e terceiro colocado no ano passado, o argentino Eduardo Sturla, recordista da prova com o tempo de 8h11m10s. Para a prova, Sturla espera um bom espetáculo. "Estou muito confiante e acho que terei condições de repetir as atuações anteriores", disse hoje na coletiva no Hotel Jurerê Beach Village. A estratégia para a prova este ano foi um pouco diferente. "Apostei mais na qualidade dos treinos que quantidade. Reduzi bem a intensidade. A vaga para o Havaí será conseqüência de uma boa prova", diz. Outro triatleta que busca classificação é o chileno Cristian Bustos, de 37 anos e vice-campeão do Mundial Ironman do Havaí em 1992 e campeão do Ironman Brasil de 1989. Há três anos longe das competições de longa distância ele decidiu voltar este ano. No Meio Ironman de Pucón, no Chile, em novembro de 2002 ele terminou em quarto lugar. "Estou um pouco sem referências na prova, mas acho que consegui me preparar bem", diz. E, apesar de em 1993 ter sido atropelado na Argentina quando disputava uma prova e ter ficado com seqüelas na mão direita disse que conseguiu se preparar para voltar a competir. "Consegui cumprir meu programa de treinamento", diz. Quem volta a disputar também o IronMan é o carioca Alexandre Ribeiro, de 37 anos, que não participou da edição do ano passado porque não teve apoio financeiro. "Já competi em 20 edições do IronMan, sendo que dez delas no Havaí. Sempre gostei de provas de desafio e sou viciado neste esporte", diz. Melhor brasileiro nesta prova no ano de 2001, obtendo a nona colocação, Ribeiro espera abaixar o seu índice feito para o IronMan do Havaí daquele ano: 8h39m58s. A fórmula para cumprir esta meta é fazer a prova com 50% do corpo e 50% da cabeça. "Vou com pensamento forte e positivo, treinei muito para conseguir uma vaga para o Havaí e se ficar entre os cinco estarei muito feliz", fala. A vaga para o Havaí no masculino está garantida apenas para o argentino Oscar Galindez, radicado em Santos há oito anos, uma vez que obteve a 15º colocação no Havaí, no ano passado. Ele é um dos grandes favoritos para a prova e diz que sua atenção está mais voltada para cabeça do que para o corpo. "Tenho de trabalhar possíveis situações de estresse, que certamente vou encontrar. Na corrida, por exemplo, que fecha a prova, o momento mais crítico é depois do quilômetro 30, quando a resistência sente todo o esforço", explica. Entre as mulheres quem está garantida para o Havaí, em razão do sexto lugar no Havaí no ano passado é a brasileira mais experiente em IronMan Fernanda Keller, seis vezes medalha de bronze no Mundial IronMan do Havaí e a melhor atleta na prova no Brasil, vice-campeã em 2001 e terceira em 2002. Aos 39 anos, Fernanda diz que ainda sente um frio na barriga antes da prova, como no início da carreira. "Sei que a experiência só me ajuda, mas o espírito de menina ainda continua. Sempre bate aquela ansiedade", diz. Com treinos semanais de 30 quilômetros de natação, 90 de corrida e 150 de corrida, Fernanda diz que veio preparada para vencer. "Não vou me acomodar só porque tenho a vaga, vou fazer a prova para o melhor que puder e tentar melhorar minha marca sul-americana do ano passado que é de 9h14m12s", afirma. Apesar do favoritismo de Fernanda, a colombiana Carmenza Morales, sétima colocada no IronMan da Flórida em 1999 e sétima colocada no Havaí em 2001 será páreo duro para a brasileira, assim como a alemã Katja Mayer, classificada entre as dez no Havaí do ano passado. Quem volta a disputar também o IronMan é o carioca Alexandre Ribeiro, de 37 anos, que não participou da edição do ano passado poque não teve apoio financeiro. "Já competi em 20 edições do IronMan, sendo que dez delas no Havaí. Sempre gostei de provas de desafio e sou viciado neste esporte", diz. Melhor brasileiro nesta prova no ano de 2001, obtendo a nona colocação, Ribeiro espera abaixar o seu índice feito para o IronMan do Havaí daquele ano: 8h39m58s. A fórmula para cumprir esta meta é fazer a prova com 50% do corpo e 50% da cabeça. "Vou com pensamento forte e positivo, treinei muito para conseguir uma vaga para o Havaí e se ficar entre os cinco estarei muito feliz", fala.