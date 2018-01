Triatlo: Argentina ganha em Santos Com 1h46min21, o argentino Oscar Galíndez venceu neste domingo a quinta etapa do Troféu Brasil de Triatlo, com 1.500 metros de natação, 40 quilômetros de ciclismo e dez de corrida, seguido de Santiago Ascenso, 23 segundos atrás. A foi disputada em Santos. Faltam duas etapas e a próxima será em São Paulo, em 23 de outubro. Juraci Moreira, quinto colocado neste domingo, é o líder da competição, seguido do goiano Santiago, que entrou diretamente na briga pelo título, segundo ele mesmo, para quem a programação era chegar melhor ao fim do ano.