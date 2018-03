Triatlo: Atletas por vaga na Seleção Cerca de 350 atletas competem, neste domingo, a partir das 9h30, o Campeonato Brasileiro de Triatlo, com largada e chegada no Parque do Flamengo. Além do título de melhor do país, estão em jogo vagas para a seleção olímpica permanente, que disputará o Mundial do Japão, e na sub-23 e faixas etárias, o grupo que irá ao Pan-Americano de Triatlo e o Mundial de Honolulu.