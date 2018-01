Triatlo: Brasil conquista Mundialito O triatlo brasileiro brilhou na disputa do Mundialito de Fast Triathlon masculino, realizado na manhã deste domingo, na Ponta da Praia, em Santos. A equipe brasileira, formada por Juraci Moreira Júnior, Paulo Miyashiro e Leandro Macedo, todos do Pão de Açúcar Club, garantiu o primeiro lugar ao totalizar 124 pontos, seguida dos EUA, 107, e África do Sul, 64. Além do título por equipes, o país também foi o melhor no individual com Leandro Macedo, gaúcho radicado em Brasília, que venceu duas baterias e foi segundo na terceira, quebrando um jejum de quatro anos. Disputada sob um forte calor e muita umidade, a competição reuniu 18 triatletas de seis países, que completaram três baterias (com pequenos intervalos para descanso), com 200 metros de natação, 3.600 metros de ciclismo e 1.350 metros de corrida. E o mais experiente de todos os atletas foi, na verdade, o grande destaque. Leandro, de 34 anos, teve fôlego de garoto e mostrou porque é um dos melhores do circuito internacional de triatho.