Triatlo: Brasil já tem lugar garantido

SÃO PAULO - Assim como as maratonas aquáticas, o triatlo é outro esporte que já tem pelo menos um atleta do Brasil garantido na Olimpíada de Londres. Reinaldo Collucci conseguiu vaga ao conquistar a prova masculina dos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara.

Ainda que tenha explicado logo após a vitória que a vaga é do País e não sua – a Confederação Brasileira de Triatlo (CBTri) estabeleceu regras que exigem resultados também na próxima temporada –, dificilmente ficará fora da competição, pois é o brasileiro mais bem colocado no ranking mundial da União de Triatlo Internacional (ITU).

Reinaldo está longe de descansar. Mesmo depois da vitória heroica em Puerto Vallarta, local da disputa do triatlo no Pan (obtida sob uma temperatura superior a 35°C), a parada foi curta.

Semana passada, o triatleta participou, sem preocupação com resultados, de um circuito de meia maratona no Rio. Mesmo sem forçar, ficou na 17.ª colocação.

A esperança do triatlo é que o Brasil consiga ter ainda mais um representante em Londres. Atualmente, o atleta em melhores condições é Diogo Sclebin. Ele está no grupo que vai aos Jogos, mas precisa confirmar sua classificação nas oito provas válidas pelo ranking olímpico que serão disputadas no ano que vem.

“Tenho muito que melhorar até inicio de agosto, quando acontece o triatlo nas Olimpíadas. Além de obter a vaga, quero ter um bom desempenho em Londres.”