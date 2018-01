Triatlo: Brasil tenta bicampeonato A equipe brasileira, formada por Carla Moreno, Sandra Soldan e Gisele Bertucci, tenta o bicampeonato do Mundialito Cidade de Santos de Fast Triathlon Feminino, neste domingo, na Ponta da Praia, em Santos. A segunda edição da prova tem largada prevista para as 9h30, ao lado do Aquário Municipal, com 18 atletas de seis países e previsão de público de 10 mil pessoas. A competição será transmitida pela TV Globo. Vice-campeã individual no ano passado, Carla Moreno não esconde a motivação para a prova. ?Vou para a revanche desta vez?, disse. A principal rival das brasileiras é a equipe canadense, liderada por Jill Savage, 9.ª do ranking mundial, mas o forte calor deve dificultar a tarefa das estrangeiras. ?Em minha cidade está fazendo 10 graus negativos?, afirmou a canadense Sharon Donelly. Também participam do Mundialito atletas dos Estados Unidos, Japão, África do Sul e Portugal. Serão três baterias, com 250 metros de natação, 4.200 metros de ciclismo e 1.350 metros de corrida, valendo os títulos individual e por equipes. Após a decisão do Triathlo Feminino, acontecerá a seletiva para definir os três atletas que formarão a equipe brasileira no Fast Masculino, também em Santos, dia 9 de fevereiro.