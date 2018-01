Triatlo: brasileiras disputam prova em Portugal As triatletas brasileiras Sandra Soldan e Mariana Ohata vão disputar no próximo domingo (dia 19) a 14ª etapa da Copa do Mundo de Triathlon, na cidade de Madeira, em Portugal. Integrantes da equipe Brasil Telecom/Pão de Açúcar, as duas partem para a competição tentando manter as posições no ranking mundial - respectivamente, 10º e 11º lugares. "É uma temporada bem longa com provas bastante duras. A tendência é que as dificuldades aumentem à medida que as Olimpíadas se aproximam. A quantidade de atletas está aumentando e a qualidade também?, diz Sandra Soldan, que está há um mês na Europa, dedicada exclusivamente aos treinamentos. Mariana Ohata, admite que não será fácil manter a segunda colocação da etapa de Madrid e lembra que a competitividade deverá ser a marca da prova em Madeira. ?As adversárias estão afiadas e os percursos serão muito duros. No ciclismo teremos subidas e retornos bem técnicos. Na corrida, a tendência é enfrentarmos muito calor. Mas, este é um fator positivo, já que estou acostumada com o clima quente. E a natação será no mar. Vou entrar com força total, mas preciso me familiarizar com o circuito", diz Mariana.