Triatlo: brasileiras fazem dobradinha As representantes do Brasil nos Jogos Olímpicos de Sydney, Carla Moreno e Sandra Soldan, fizeram dobradinha neste domingo no 2º Mundialito Cidade de Santos de Fast Triathlon Feminino, disputado entre 18 atletas de seis países. Com uma corrida perfeita, Carla venceu duas das três baterias do evento, garantindo o título geral. Sandra também correu muito forte, faturou uma das fases e levou o vice-campeonato. A competição mostrou um ótimo nível técnico, com as quatro primeiras colocadas figurando entre as melhores 16 do Circuito Mundial de Triathlon. Em 3º lugar ficou a canadense Jill Savage, nº 9 do ranking mundial, e na seqüência a sua compatriota, Sharon Donelly, medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg, em 99.