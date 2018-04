Triatlo: brasileiro é 2º na natação Paulo Miyashiro foi o segundo colocado, nesta quinta-feira, na prova de natação do triatlo dos Jogos Olímpicos de Atenas. O brasileiro completou os 1.500 metros em 17min57, ficando atrás apenas do norte-americano Andy Potts (17min49). Leandro Macedo terminou a natação em 39º lugar (18min25) e Juraci Moreira foi o 41º colocado (18min27). A competição segue nos 40 quilômetros de ciclismo e depois o evento será finalizado com os 10 quilômetros de corrida.