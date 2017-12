Triatlo: Bruno e Mariana vencem em BH Os triatletas Bruno Khouri, de Minas Gerais, e Mariana Ohata, de Brasília, foram os vencedores da terceira etapa do 11o. Gatorade/Track & Field Triathlon Troféu Brasil 2001, realizado na manhã deste domingo, na cidade de Belo Horizonte. Bruno, primeiro atleta mineiro a vencer uma etapa do Troféu Brasil, completou o percurso de 1,5 km de natação, 40 km de ciclismo e 10 km de corrida, com o tempo de 1h51?53, seguido do santista Paulo Miyashiro e do goiano Santiago Ascenço. Mariana, que disputou os Jogos Olímpicos de Sydney pelo Brasil, por sua vez, fez o tempo de 2h02?55? em sua primeira participação em provas na cidade. As paulistas Carla Moreno, atual líder, e Gisele Bertucci ficaram com os segundo e terceiro lugares, respectivamente. Ao todo, 350 competidores de todo o país disputaram a terceira etapa do principal circuito de triathlon do Brasil. Circuito Estadual - A carioca radicada em Niterói Sandra Soldan (Power Bar/Reebok/Vasco) ratificou a condição de melhor triatleta do Rio de Janeiro na atualidade ao vencer a primeira etapa do Circuito Estadual de Triathlon. A prova, que foi disputada nas distâncias de short triathlon (750m de natação, 20km de bicicleta e 5km de corrida) foi realizada hoje, na Lagoa de Iguaba e arredores, na Região dos Lagos do Rio. Sandra cruzou a linha de chegada com o bom tempo de 58m34s, deixando para trás Patrícia Ormiga e Karen Casalini, segunda e terceira colocadas, respectivamente. No masculino, vitória de Armando Barcelos, seguido de Alexandre Maximiliano e Daniel Gaspari.