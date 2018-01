Triatlo: Canadá vence por equipes A equipe canadense confirmou o favoritismo e venceu o Mundialito de Fast Triathlon disputado neste domingo em Santos. Com 101 pontos, as atletas do Canadá superaram as brasileiras, que ficaram com o segundo lugar, com 98 pontos. Desta vez, porém, era para o Brasil ficar com o título, mas Ana Cristina Bocanneira, campeã brasileira e do Troféu Brasil de triatlo e que disputou sua primeira prova na modalidade fast, sofreu uma queda na penúltima volta da prova de ciclismo. Ela foi levada ao Pronto Socorro central e os médicos constataram fratura na clavícula direita, além de um corte no supercílio. No momento da queda, as competidoras estavam emboladas e Ana Bocanneira nem viu como aconteceu o acidente. Ela acredita que tenha havido o choque de outra bicicleta. "Quando vi, estava no chão", comentou. A atleta não deverá passar por cirurgia, informaram os médicos. Já o título individual ficou com Carla Moreno, que já havia sido campeã em 2003, e que teve de superar problemas de saúde para poder competir em Santos. Seis países disputaram o Mundialito e a República Checa ficou com o terceiro lugar, com 93 pontos, seguida do Japão (71 pontos), África do Sul (48 pontos) e Argentina (9 pontos). Na categoria individual, a maior disputa ficou entre a brasileira Carla Moreno (52 pontos) e a canadense Jill Savege (50 pontos). Jill é uma das principais atletas da modalidade, tendo conquistado a medalha de ouro nos Jogos Pan-americanos de Santo Domingo, em 2003, venceu três etapas do Mundial e é Top 10 no ranking mundial. Lucie Zelenková, da República Checa, ficou com a terceira colocação (41 pontos), a brasileira Sandra Soldan (40 pontos) chegou logo atrás e a canadense Carol Montgomery, uma das favoritas, foi a quinta colocada, com 35 pontos. Logo depois da competição feminina, houve a seletiva masculina para o Fast Triathlon, que classificou três atletas: Juraci Moreira Júnior (Curitiba), Bruno Khouri (Belo Horizonte) e Paulo Miyasiro (Santos).