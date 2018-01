Triatlo: canadense vence em Santos A canadense Carol Montgomery, com 2h02min49, conquistou, hoje, o tricampeonato no Triathlon Internacional de Santos. No masculino, a vitória foi de Doug Friman (EUA), com 1h48min35. Sandra Soldan, em 4.º (2h06min18), e Renato Dantas, em 2.º (1h49min49), foram os melhores brasileiros na prova.