Triatlo: Carla Moreno rumo ao título O argentino Oscar Galindez e a brasileira Carla Moreno estão a um passo de conquistar o título do 11º Gatorade/Track & Field Triathlon Troféu Brasil 2001. A quinta e última etapa da competição será no domingo, na Praia do Gonzaga, em Santos, com largada prevista para as 9h15 (os amadores largam às 8 horas). Galindez e Carla lideram a categoria elite, no masculino e no feminino, e só precisam do sexto lugar para garantir o campeonato.