Triatlo: Carla Moreno vence em Vitória A santista Carla Moreno, da equipe Unimonte, garantiu neste domingo, em Vitória, a sua 7ª conquista em 2005. Dessa vez, ela faturou a 2ª seletiva da Confederação Brasileira de Triathlon para a formação da equipe permanente que vai disputar o Mundial no Japão, em setembro, e as etapas do Circuito da International Triathlon Union (ITU). Vitoriosa também na disputa inicial, a competidora de 28 anos e com duas participações olímpicas, já está garantida na seleção nacional. Novamente, Carla mostrou grande superioridade chegando com mais de dois minutos de vantagem sobre as principais rivais, as também olímpicas Mariana Ohata, de Brasília, e Sandra Soldan, de Niterói. Sob um sol forte, completou os 1,5 km de natação, 40 km de ciclismo e 10 km de corrida em 2 horas 4 minutos. Mariana foi a vice, com 2h06min03s, seguida de Sandra, com 2h06min57s. Carla ainda não sabe se vai disputar a 2ª etapa do Troféu Brasil, dia 1º de maio, em São Paulo, e no Brasileiro, dia 15, no Rio de Janeiro, só tem o compromisso de largar, para ratificar sua vaga na seleção.