Triatlo: Carla Moreno vence mais uma A triatleta olímpica Carla Moreno foi a vencedora da 5ª Taça Pão de Açúcar Itaú de Triatlo. Carla completou os 1,5 quilômetros de natação, 40 de ciclismo e 10 de corrida em 2h06min41. No masculino, o vencedor foi o argentino Daniel Fontana, com 1h53min40. O brasileiro Leandro Macedo ficou em segundo, com 1h54min18. A competição, válida pelo Campeonato Paulista e como pré-olímpica, contou pontos para o ranking mundial.