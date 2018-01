Triatlo: cerca de 500 atletas no Rio Além das estrelas do triatlo brasileiro, o Pan-americano da modalidade contará com a presença de aproximadamente 150 atletas internacionais, neste domingo, a partir das 7 horas, em Copacabana. No total, serão cerca de 500 competidores. Dentre eles estarão os atuais campeões da prova, a canadense Carol Montgomery e o argentino Daniel Fontana. Carol, de 36 anos, disse estar contente por estar de volta ao Brasil, onde venceu em 2000 a etapa brasileira da Copa do Mundo de Triatlo. Para ela, 13ª colocada no ranking mundial da International Triathlon Union (ITU), a temperatura da água, "muito fria", pode influenciar no rendimento dos atletas. Nesta sexta-feira, a água da praia de Copacabana estava em 19ºC. Pelo regulamento da competição, sempre que a temperatura estiver oscilando entre 17º e 22ºC, o uso da roupa de borracha passa a ser facultativo. Como o vestuário melhora o rendimento do atleta, todos o utilizam. Já o mexicano Elijo Cervantes destacou o alto grau de dificuldade da prova, principalmente por causa da boa equipe formada pela seleção brasileira. O atleta ocupa a 25ª colocação no ranking mundial e competirá pela segunda vez no Brasil. A americana Jessi Steinsland, de 25 anos, além de competidora, destaca-se dos demais atletas internacionais por uma peculiaridade: tem fluência na Língua Portuguesa. Ao dividir uma casa em San Diego, por cerca de dois anos, com brasileiros, aprendeu a "se virar" no idioma. Enquanto os estrangeiros se preparam, a seleção brasileira permanente festejou o bom momento e a oportunidade de competir no Rio. O time do País terá nove atletas competindo em Copacabana. O destaque da equipe é o paranaense Juraci Moreira, 23º no ranking mundial. O circuito do Pan-americano de Triatlo obedecerá a distância olímpica (1,5 km de natação, 40 km de ciclismo e 10 km de corrida) e distribuirá um total de 400 pontos para o ranking mundial ao vencedor, masculino e feminino, do pelotão de elite. A pontuação foi um dos atrativos para os estrangeiros, já que as disputas pré-olímpicas distribuem somente a metade. A prova inovou ao criar uma modalidade para deficientes físicos.