Triatlo em Santos terá alemã e Robert Scheidt A alemã Nina Kraft, de 37 anos, volta a competir neste domingo, no 15.º Triatlo Internacional de Santos, após passar 16 meses afastada por antidoping positivo no Ironman do Havaí, em 2004. No masculino, uma atração será Robert Scheidt, bicampeão olímpico da classe Laser, na categoria revezamento ? fará o 1,5 km de natação ?, ao lado de Bruno Prada e Guilherme de Almeida.