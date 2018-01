Triatlo: Goiânia recebe Troféu Brasil A terceira etapa do Troféu Brasil de Triatlo será domingo, em Goiânia (GO), nas distâncias olímpicas: 1.500 metros de natação, 40 quilômetros de ciclismo e dez de corrida. Santiago Ascenço é o atual campeão. Corre em sua cidade natal e diz que está perto de seus "100%". Na primeira etapa, em Santos, venceu Juraci Moreira; na segunda, em São Paulo, Oscar Galíndez. No feminino, a ausência é Carla Moreno, que correu um ironman em 29 de maio.