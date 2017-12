Triatlo: Mariana Ohata é 9ª no Mundial A triatleta Mariana Ohata, do Pão de Açúcar, foi a melhor brasileira no Mundial da Nova Zelândia, em Queenstown. Ficou em nono lugar, com 2h09min47, e somou pontos importantes para o ranking da União Internacional de Triatlo (ITU), que define os participantes dos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004. Com os pontos obtidos Mariana passou da 12ª para a 10ª colocação na classificação. Carla Moreno, Gisele Bertucci, Leandro Macedo, Juraci Moreira e Paulo Miyasiro não concluíram a prova (1,5 km de natação, 40 km de ciclismo e 10 km de corrida). Os campeões foram os australianos Peter Robertson, com 1h54min13 (que pulou do 21º para o 10º lugar no ranking) e Emma Snowsill, com 2h06min40 (foi de 23ª para a 12ª colocação).