Triatlo: melhor brasileiro em 31º Leandro Macedo foi o melhor brasileiro na disputa do triatlo dos Jogos Olímpicos de Atenas. Ele completou os 1.500 metros de natação, os 40 quilômetros de ciclismo e os dez quilômetros de natação, nesta quinta-feira, na 31ª colocação, com o tempo de 1h57min39s36. Paulo Miyashiro, que terminou em segundo a natação, terminou na 34ª posição, com 1h58min16s78, enquanto Juraci Moreira completou a prova em 41º lugar, com 2h02min35s99.