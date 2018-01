Triatlo: Moreno e Macedo vencem no PR Os triatletas Carla Moreno e Leandro Macedo venceram neste domingo a 17ª edição do Sesc Triathlon Caiobá, disputado no litoral paranaense. Carla subiu ao lugar mais alto do pódio pelo terceiro ano consecutivo e Macedo, pela sétima vez em 17 anos de competição. A prova foi a primeira do ano disputada pelos brasileiros em molde olímpico, com 1.500 metros de natação, 40 km de ciclismo e 10 km de corrida.