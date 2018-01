Triatlo: Ornellas tem vaga no Mundial O triatleta Marcus Ornellas, recuperado de uma contusão muscular na coxa, assegurou, neste domingo, vaga para o Mundial do Canadá, em julho, ao ficar com o segundo lugar na etapa de abertura do Campeonato Brasileiro de Triatlo, em São Paulo. A prova foi vencida por Juracy Moreira. Em St.Anthony, no Short Triathlon da Flórida (EUA), Mariana Ohata ficou em 9º (2h05min39s). Sandra Soldan foi a 11ª (2h06min16s). A canadense Carol Montgomery (2h01min57s) venceu, com a norte-americana Joanna Zeiger (2h02min17s) em segundo, e a australiana Michellie Jones (2h02min59s) em terceiro.