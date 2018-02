Triatlo: paranaense vence em SP O paranaense Juraci Moreira, de 26 anos, venceu neste domingo a penúltima etapa da temporada 2005 do Troféu Brasil de Triatlo, na Cidade Universitária, em São Paulo. Juraci fez os 1,5 km de natação, 40 km de ciclismo e 10 km de corrida em 1h59min13. Juraci ampliou a vantagem para o goiano Santiago Ascenço (3º, com 2h00min45s) na classificação geral da competição e chega à última prova do ano - marcada para 4 de dezembro em Santos - com grandes chances de conquistar o título. Moreira lidera com 710,25, contra 619,75 de Santiago.