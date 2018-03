Triatlo sonha com o bi e vaga olímpica Em São Domingos, Leandro Macedo vai buscar o bicampeonato no triatlo e a vaga para a Olimpíada de Atenas ? os campeões estarão automaticamente classificado. Leandro foi medalha de ouro na edição de estréia do esporte no programa pan-americano, em 1995, em Mar del Plata. A equipe brasileira contará também com Carla Moreno, prata em Winnipeg, em 99, Sandra Soldan, melhor brasileira no ranking mundial (10.ª), Mariana Ohata, Paulo Miyasiro e Virgílio de Castilho. Paulo, especialista na natação, e Virgílio, o melhor no ciclismo, são os estreantes. Como preparação para o Pan, os triatletas disputaram a etapa de Edmonton da Copa do Mundo ? Sandra também foi para a de Corner Brook, disputada ontem, no Canadá. Virgílio, Leandro, Paulo e Carla não terminaram a prova. Sandra, de 29 anos, que se destaca na natação ? esporte que praticou por 15 anos ? ficou em oitavo em Edmonton e em quarto em Corner Brook. Mariana foi quarta em Edmonton. Leia mais no Estadão