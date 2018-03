Triatlo tem seletiva olímpica no México Os triatletas brasileiros largam com expectativas diferentes este domingo, na segunda seletiva olímpica da modalidade, em Mazatlán (MEX). Para o feminino, que já garantiu suas três vagas em Atenas, com Sandra Soldan 10ª da classificação, Mariana Ohata (11ª) e Carla Moreno (12ª), o principal objetivo é melhorar a posição no ranking mundial. Para o masculino, é uma etapa importante da disputa entre Leandro Macedo, Juraci Moreira, Paulo Miyasiro e Virgílio de Castilho por duas vagas. A prova mexicana terá as distâncias olímpicas, com 1,5 km de natação, 40 km de ciclismo e 10 km de corrida, com largada do feminino às 10 horas (de Brasília) e do masculino às 12h15. Após a primeira seletiva, em Ishigaki (Japão), Leandro e Juraci lideram a briga pelas vagas. Leandro está em 22º lugar no ranking mundial ? é o brasileiro mais bem colocado ?, com Juraci em 28º. Paulo ocupa a 61ª posição e Virgílio, a 81ª. A definição vai ocorrer depois do Mundial da Ilha da Madeira (POR), no dia 8 terceira e última seletiva.