Triatlo terá 3 seletivas para Atenas A Confederação Brasileira de Triatlo (CBTri) definiu as três seletivas para formar a equipe que vai à Olimpíada de Atenas. Serão as etapas da Copa do Mundo do Japão e México, ambas em abril, e o Mundial de Portugal, que acontece em maio. Na disputa estão triatletas entre os 100 primeiros do ranking mundial: Mariana Ohata (10ª), Carla Moreno (14ª), Sandra Soldan (16ª), Leandro Macedo (29º), Juraci Moreira (45º), Paulo Miyasiro (60º) e Virgílio de Castilho (71º).