Triatlo: Terceira seletiva no domingo Serão três vagas titulares mais um reserva para a equipe permanente de triatlo em jogo no domingo, durante o Campeonato Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ). A prova tem distâncias olímpicas - 1.500 metros de natação, 40 quilômetros de ciclismo e dez de corrida e largada às 9h, no Flamengo. No masculino, os destaques são o cearense Antônio Marcos e do paranaense Juraci Moreira, primeiro e segundo colocados nas seletivas de março, em Vila Velha, e abril, em Vitória, no Espírito Santo. No feminino, a paulista Carla Moreno venceu as seletivas anteriores, com a brasiliense Mariana Ohata em segundo lugar; a carioca Sandra Soldan foi terceira em Vitória (não foi a Vila Velha, com forte gripe). A paulista Manoela Tessarin, de 16 anos, é uma promessa e estará na categoria júnior, porque a principal exige 18 anos.