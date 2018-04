Tribunal suspende Dunga por 4 jogos

Por 5 votos a 4, o Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) condenou de forma inédita o técnico Dunga, da seleção brasileira, a suspensão de quatro jogos. A pena se deu pela expulsão de Dunga no amistoso entre Brasil e México, em 12 de setembro, nos EUA. O técnico reclamou com veemência da arbitragem e por várias vezes deixou sua área técnica, apesar dos apelos do quarto árbitro. "O Dunga deu um mau exemplo a todos. Ele não tinha o direito de fazer isso. Traz no peito a simbologia do Brasil e merece a punição. O Dunga deu uma visão ao Brasil que não é de cidadania", declarou o presidente do STJD, Rubens Approbato, no momento em que definia seu voto pela condenação. A pena só vale para amistosos da seleção brasileira, com uma atenuante. Dunga poderá cumprir a suspensão de duas partidas e ter o restante da punição ?congelada? por seis meses. Ou seja, não poderá cometer outra infração nesse período, o que determinaria uma nova e mais severa condenação. "O mundo todo viu sua atitude. Eu não poderia absolvê-lo. O Dunga tinha de dar o exemplo, ainda mais como técnico de um país que vai ser sede da Copa do Mundo de 2014", comentou o auditor Eduardo Machado. O treinador não compareceu ao tribunal, no centro do Rio, e foi representado pelo advogado da CBF, Mario Pucheau. A defesa tentou evitar a apresentação da prova de vídeo, mas não obteve sucesso. Pelas imagens de TV, Dunga sai de campo fazendo uso de termos inadequados para o árbitro Baldomero Toledo. "Ele foi expulso por conduta antidesportiva. E depois esbravejou com palavras que se pudessem ser traduzidas trariam constrangimentos a todos", disse o procurador do STJD, Paulo Schmitt. De acordo com nova determinação da Fifa, os casos de expulsões em amistosos entre seleções nacionais devem ser julgados em primeira instância pela justiça esportiva do país ao qual está representado o atleta ou integrante da comissão técnica punido. Depois, a Fifa avalia o caso e toma a decisão final. A ata da sessão de ontem será enviada para a CBF, que a remeterá à Fifa na próxima semana. O julgamento final não tem prazo marcado. ELANO No mesmo jogo, o meia foi expulso por falta violenta e também acabou julgado ontem pelo STJD. Pegou suspensão de duas partidas (amistosas, da seleção), mas poderá cumprir apenas uma. O restante da pena seria ?congelado? por seis meses, assim como no caso de Dunga. O advogado da CBF também atuou em defesa do atleta.