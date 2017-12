Tricampeão do WCT quer tríplice coroa O que poderia querer alguém como o surfista havaiano Andy Irons depois da conquista do tricampeonato mundial do World Championship Tour (WCT) no Brasil? Resposta: a tríplice coroa havaiana. O campeão não quer saber de descanso e está em casa pronto para disputar primeira etapa, em Haleiwa, no Vans Hawaiian Pro. A competição é válida pelo World Qualifying Series (WQS), a divisão de acesso do surfe mundial, mas nem por isso perde prestígio e vários dos principais surfistas do WCT também estão lá. Depois de Haleiwa, a segunda fase, também pelo WQS, será em Sunset Beach. A final da tríplice coroa será a última etapa do WCT, em Pipeline. Mas, assim como aconteceu no Brasil, Irons está exercitando a paciência para entrar na água. O período de competições começou há uma semana, com as primeiras baterias, e só teve seqüência na quarta-feira, sem a conclusão da segunda fase. Irons, no entanto, só começa a competir na terceira fase e terá um brasileiro como adversário, Marcelo Trekinho, que diputou sua bateria da segunda fase e garantiu vaga na etapa seguinte. É grande o número de brasileiros na competição. Jean da Silva, Adriano de Souza, Rodrigo Dornelles, Fábio Gouveia, Odirlei Coutinho e Renato Galvão ainda estão na segunda fase, esperando para competir, enquanto Marcelo Nunes, Bernardo Pigmeu, Guilherme Herdy, Victor Ribas, Danilo Costa, Peterson Rosa, Paulo Moura, Renan Rocha, Armando Daltro e Neco Padaratz já estão na terceira etapa. Feminino - Enquanto os homens entram em ação em Haleiwa pelo WQS, as mulheres competem pelo WCT e a etapa é importantíssima para as brasileiras Jacqueline Silva e Tita Tavares, que estão no encalço da peruana Sofia Mulanovich, líder do ranking que, se chegar nas três primeiras posições, fica com o título da temporada.