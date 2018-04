Tricampeão, Power usa etapa de SP para reagir na Indy O australiano Will Power não vive grande momento na temporada 2013 da Fórmula Indy. Oitavo colocado do Mundial, com 62 pontos - 37 atrás do líder Hélio Castroneves -, o piloto da Penske tem no retrospecto em São Paulo, próxima etapa do calendário, marcada para 5 de maio, sua esperança de reação. Foram dele as três vitórias nas três vezes em que aconteceu a prova.