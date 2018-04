Trio de craques com os dias contados O fraco desempenho da seleção brasileira no empate com o Peru (1 a 1), domingo, e na vitória de anteontem sobre o Uruguai (2 a 1) parece ter selado o fim do trio formado por Kaká, Ronaldinho Gaúcho e Robinho. Dunga vai sacrificar uma das estrelas para entrar na temporada 2008 com mais um volante, Josué. Deve sobrar para Ronaldinho. Kaká agrada ao técnico e Robinho está cheio de moral com o chefe por tê-lo ajudado na Copa América. O atacante do Real Madrid confia em ficar no time e não vê problema na mudança do esquema. "A seleção está preparada para jogar de várias maneiras??, disse ontem à tarde. Ele se destacou na Copa América, quando a equipe contou com três volantes. Robinho reconhece que precisa jogar mais. "Eu, o Ronaldinho, o Kaká...?? E admite que prefere jogar mais avançado, como faz no Real. Ronaldinho não anda em boa fase. Passou os últimos dias às voltas com dores no tornozelo e anteontem, ao ser substituído justamente por Josué, foi vaiado por boa parte do Morumbi. "É, não joguei bem.?? Ele sente que está ameaçado, mas procura não se intimidar. "A seleção terminou bem o ano e agora vamos pensar em 2008.?? Publicamente, Dunga defende o craque do Barcelona. Pede paciência à torcida. "A pressão sobre ele é muito grande. Todos querem que Ronaldinho sempre dê show. Temos de deixar ele ser feliz??, disse ontem o treinador. TORCIDA INGRATA Na entrevista que deu no final da manhã, Dunga aproveitou a vitória sobre o Uruguai para desancar a torcida paulista. Ele não gostou das vaias (poucas) dadas ao time, que jogou (muito) mal e também demonstrou não ter engolido o fato de ser xingado e chamado de "burro??. "Parecia que jogávamos fora de casa. O time não estava bem, mas o que se espera nessas horas é o apoio do torcedor??, reclamou. "Se você não conta com os amigos, vai contar com quem??? Na segunda-feira, Dunga, quase implorando por apoio, havia definido o torcedor paulista como "inteligente, consciente e educado??, entre outros adjetivos elogiosos.