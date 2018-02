Trio de estrelas do Colts entra confiante no Super Bowl O trio de estrelas do Indianápolis Colts, o quarterback Peyton Manning, o kicker Adam Vinatieri e o técnico Tony Dungy, respeita muito seus rivais do Super Bowl XLI, o Chicago Bears, mas está confiante no título. Os dois times se encontrarão no Dolphin Stadium, em Miami, para a final da NFL, no próximo domingo às 21h30 (de Brasília). O conjunto de Indianápolis chega ao grande dia pela primeira vez. A franquia, quando era sediada em Baltimore, conseguiu chegar à decisão do título duas vezes (ganhou uma e perdeu outra). Já o time de Chicago volta após 21 anos, quando foi campeão em sua única disputa da finalíssima. "Estou pronto para fazer minha parte", afirmou Manning, que acrescentou: "mas tudo não depende só de mim, isso é um trabalho de equipe". O quarterback é o jogador mais experiente do Colts e um dos melhores da liga em sua posição. Aliás, Manning é o único da história da NFL com 3 mil jardas de passes completos em cada uma de suas oito temporadas. "Dizer que temos tudo para faturar o Super Bowl não soa bem, o Bears tem 15 vitórias até agora na temporada e é uma equipe que tem uma excelente defesa", falou Manning. "Precisamos trabalhar mais algumas coisas nos treinamentos, mas apesar da qualidade do adversário, estamos confiantes na vitória", afirmou o técnico Tony Dungy. "A equipe está muito bem e muito otimista. E além disso contamos com um quarterback que faz a diferença." O treinador do Colts também elogiou a cidade de Miami, uma cidade que fanática por futebol americano e que mostrou isso muito bem em 1999, quando organizou o Super Bowl XXXIII, quando o Denver Broncos bateu o Atlanta Falcons por 34 a 19. "Uma coisa muito boa é que não fará o frio que faz em outros estados do país. Sem dúvida eu não acho que teria um melhor lugar para se fazer essa final", explicou Dungy. Adam Vinatieri, kicker que vem salvando o Colts em momentos decisivos, acha que essa é a sua hora. "Estou muito focado na partida. Esse é o grande momento de mostrar o nosso valor."