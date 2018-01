Triplista brasileiro é 1º no ranking Exatamente um mês depois de ter conseguido o índice exigido pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) para disputar em agosto o Campeonato Mundial de Edmonton, no Canadá, o paulista Jadel Gregório, de 20 anos, surge como o primeiro colocado no ranking mundial do salto triplo deste ano, segundo a primeira lista divulgada pela Federação Internacional da modalidade, levando em conta apenas competições realizadas ao ar livre. Jadel, atleta do Projeto Futuro da Secretaria Estadual de Esportes e Turismo, saltou 17,13 metros no dia 18 de março, no Ibirapuera.