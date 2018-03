Triplista fará preparação na Europa O triplista Jadel Gregório, de 20 anos, classificado para disputar o Campeonato Mundial adulto, em Edmonton, no Canadá, vai fazer sua preparação no circuito europeu. Além de tentar melhorar a marca de 17,13 metros, a segunda da temporada outdoor (atrás do cubano Michael Calvo, com 17,22 metros), ele espera não ficar no vermelho na conta do banco. Isso porque não tem dinheiro suficiente para pagar a passagem (cerca de US$ 2 mil) e os gastos básicos da viagem à Europa, como a alimentação. "Parcelei a passagem em sabe lá Deus quantas vezes", brinca o atleta, que embarca na segunda-feira para disputar pela primeira vez o circuito europeu. "Espero ganhar algum prêmio para pagar os gastos." Jadel tem três patrocínios (BM&F, Caixa Econômica Federal e Funilense), mas somados, eles são insuficientes para pagar a viagem. "Isso será um investimento em mim mesmo." O técnico Nélio Moura foi quem incentivou Jadel a competir na Europa. "Ele não poderia chegar no Mundial com zero de experiência internacional", avalia o treinador. O Mundial, em agosto, será a primeira grande competição adulta que o triplista disputará. "Além disso, tem marca que o qualifica para disputar provas com os melhores do mundo. É o início de uma nova trajetória." Jadel dedica-se ao salto triplo somente há dois anos. Antes competia no salto em altura, mas o biótipo (98 quilos e 2 metros) fez com que mudasse de prova. No ano passado, ele teve de ficar seis meses recuperando-se de tendinite nos joelhos e agora não quer mais perder tempo. Mudanças - "Tudo está acontecendo muito rápido e estou aprendendo a controlar a ansiedade". Jadel mora no Projeto Futuro, em São Paulo, desde 98. Em 99, ele foi campeão sul-americano (16,18 metros) e medalha de bronze no Pan-Americano Juvenil (15,90 metros). No ano passado, foi vice-campeão do meeting de Medellín (16,20 metros) e campeão no de Bogotá (16,18 metros). "Se repetir os 17,13 metros no Mundial, ficará entre os 15", espera Nélio.