Triplista russa vence e ganha U$ 1 mi A russa Tatiana Lebedeva venceu neste domingo a prova de salto triplo do Meeting Atletismo de Berlim ao saltar 14m85 e ganhou o prêmio de U$ 1 milhão - reservado ao atleta que vence seis etapas da Golden League. Lebedeva já havia vencido em Paris, Roma, Oslo, Zurique e Bruxelas. Na prova deste domingo, Lebedeva superou em três centímetros a sudanesa Yamile Aldana que marcou 14m82 e rficou com a medalha de prata. A cubana Yargelis Savigne ficou em terceiro, com a marca de 14m.57 A triplista russa é a segunda atleta a ganhar o prêmio de U$ 1 milhão. Em 2003, a meio-fundista moçambicana Maria Mutola também ganhou as seis etapas da Gole League.