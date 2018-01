Tripulação recebida com festa em Vitória Os cinco integrantes da tripulação do veleiro Poesia, que disputava a sexta edição da regata Eldorado-Brasilis, chegaram à capital capixaba neste sábado após uma semana nas águas do Oceano Atlântico e ganharam um banho de champanhe no desembarque no Iate Clube do Espírito Santo. O barco do comandante Luis Poesia, que prestava socorro médico e mecânico aos outros veleiros, não conseguiu chegar à Ilha de Trindade após um forte vento destruir o mastro da embarcação. O juiz oficial da Eldorado-Brasilis, Dionísyo Sulzbec, acredita que os outros dois veleiros que ainda disputam a competição devem encontrar menos dificuldades no retorno a Vitória do que nas 620 milhas iniciais até Trindade. Favorito - O Tangaroa 1, favorito ao título deste ano, deixou o local na noite de sexta-feira e pode atracar no Espírito Santo na terça-feira à noite. O Kanaloa, do comandante José Benedito Torres, demorou sete dias para desembarcar na Ilha de Trindade e a previsão da organização da regata é que o barco complete as 1.260 milhas náuticas no próximo sábado, dia 29.