Tripulantes do Alinghi são ameaçados Tripulantes neozelandeses do veleiro suíço Alinghi receberam cartas com ameaças a seus familiares. Enviadas por um grupo que se intitula Ensine uma Lição aos Traidores, têm como alvo, entre outros, o capitão Russell Coutts e o tático Brad Butterworth, que trocaram o Team New Zealand, campeão da America´s Cup de 2000, pelo Alinghi. Se vencer a Louis Vuitton Cup, o Alinghi enfrentará o New Zealand na America´s Cup.