'Troca de favores' pode marcar rodada

SÃO PAULO - A 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro pode ser marcada por uma troca de favores entre os dois arquirrivais do futebol paulista. Pelo menos é isso que Corinthians e Palmeiras desejam. Na luta pelo título, tudo o que o Alvinegro, líder com 61 pontos, quer é que o Alviverde derrube o Vasco (mesmos 61 pontos e uma vitória a menos) esta noite, no Pacaembu. Ainda não totalmente livre do rebaixamento (14.º, com 42), o Palmeiras vai receber de bom grado triunfo corintiano sobre o Ceará (17.º, com 35), em Fortaleza.

Contar com uma ajudinha do inimigo, além de fazer a própria obrigação, pode vir a ser decisivo para ambos. O Corinthians ficará mais perto da taça e o Palmeiras praticamente escapará da degola - se bater o Vasco e outro de seus rivais no Estado, o São Paulo, ao menos empatar com o Atlético-PR, o time de Felipão se salva matematicamente.

O Corinthians, claro, também seca Fluminense (56), Figueirense (56), Botafogo (55) e Flamengo (55), e não só pela vantagem que pode obter especificamente nesta 35.ª rodada. É que, dependendo do que ocorrer com os concorrentes neste meio de semana, os paulistas podem entrar na rodada de fim de semana com chances de já faturar o título.

É difícil, mas isso acontecerá se, esta noite, o Fluminense não vencer o Grêmio; o América-MG aprontar mais uma, desta vez em cima do Botafogo; e se Flamengo e Figueirense empatarem amanhã. Então no domingo, se o Avaí surpreender o Vasco e o Corinthians bater o Atlético-MG, a festa estará armada.

A rodada pode definir o primeiro rebaixado: será o Avaí, se perder em casa do Cruzeiro.