Troféu Brasil de Atletismo de 2015 será realizado em São Bernardo do Campo Inaugurada no ano passado, a chamada Arena Caixa, em São Bernardo do Campo, vai receber a edição deste ano do Troféu Brasil de Atletismo, o equivalente ao campeonato brasileiro da modalidade. Diferente do ano passado, quando foi transferido para o outubro, em 2015 a competição vai ser realizada no mês de maio, como tradicionalmente acontece, entre os dias 14 e 17.