Troféu Brasil de atletismo será em SP A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) anunciou que o Troféu Brasil de 2002 será em São Paulo, na pista do Ibirapuera, provavelmente com patrocínio da BM&F. Há sete anos, o torneio não ocorre na capital paulista. A notícia foi confirmada pelo presidente da entidade, Roberto Gesta de Melo, nesta quarta-feira, após reunião com o secretário de Esportes de São Paulo, Gabriel Chalita. O torneio será em setembro, seletivo ao Mundial de Paris e preparatório para o Pan-Americano de Santo Domingo, ambos em 2003.