Troféu Brasil de Atletismo será em SP O Troféu Brasil de Atletismo voltará a ser disputado em São Paulo, no mês de junho, após ausência de 11 anos. O torneio será o primeiro na nova pista do Ibirapuera, que vai ganhar piso de borracha natural da empresa italiana Mondo e ficará pronta no prazo de 100 dias. O anúncio foi feito nesta sexta-feira, quando a Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), que pagará US$ 500 mil pela reforma, assinou contrato de parceria com o Governo do Estado.