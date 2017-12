Troféu Brasil de Remo terá 12 clubes O Troféu Brasil Petrobras de Remo Sênior A e Peso Leve, maior competição do País, ocorre neste sábado e domingo, na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio. A disputa começa às 10 horas e reúne 51 barcos de 12 clubes. O Vasco busca o tetracampeonato. Já o Botafogo tem Armando Max, uma das novas revelações do remo. Também na disputa: Paulistano, Flamengo e Guanabara (RJ); Aldo Luz e Martinelli (SC); Álvares Cabral e Saldanha da Gama (ES); Grêmio Náutico União (RS); Paysandu (PA) e Federação Amazonense de Remo. A entrada é franca.