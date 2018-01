Troféu Brasil: duelo acirrado no salto Vicente Lenílson e Kátia Regina de Jesus Santos, ambos nos 100 metros rasos, além de Jadel Gregório, no salto em distância, foram os primeiros a ganhar medalha de ouro no Troféu Brasil de Atletismo, que começou nesta quinta-feira no Complexo Esportivo Célio de Barros, no Maracanã, no Rio. Já o juvenil Thiago Carahyba ficou em segundo lugar na prova do salto em distância, mas fez sua melhor marca e superou novamente o recorde sul-americano para a sua idade, 7,97 m. Nesta sexta-feira, a torcida poderá ver na pista a equipe brasileira que conquistou a medalha de prata no Jogos Olímpicos de Sidney, em 2000, no revezamento 4x100m. André Domingos, Claudinei Quirino, Edson Luciano e Vicente Lenílson estarão defendendo a Unoeste/Damha, de Presidente Prudente. "Já tive esta experiência em 2000 e é indescritível. Agora que estou treinando em Prudente com o Jaime (Netto, técnico), melhorei bastante", festejou Vicente Lenílson, depois de vencer a prova dos 100 metros, com o tempo de 10s44, nesta quinta-feira. "O meu objetivo agora é correr abaixo dos dez segundos no próximo ano." Aos 34 anos, Kátia Regina de Jesus Santos superou Lucimar Aparecida Moura e venceu os 100 metros, com 11s77. A atleta revelou ter disputado a prova com uma contusão na região lombar e atribuiu a Deus o fato de ter superado as adversárias. A prova do salto em distância foi uma das mais emocionantes. Afinal, tanto Jadel Gregório (8,02 metros), quanto Thiago Carahyba, comemoram suas melhores marcas da carreira. O campeão da prova explicou que há muito vem conseguindo bons saltos, mas sempre os queimava e assim, eles eram invalidados. Já o medalha de prata vibrou com o seu desempenho e disse que não esperava obter a nova marca. Para o revezamento 4x100m desta sexta-feira, uma nova disputa acirrada deve acontecer. Enquanto que a Unoeste/Prudente conta com a equipe medalha de prata em Sydney (André Domingos, Claudinei Quirino, Edson Luciano e Vicente Lenílson), a BM&F/ Funilense terá o outro velocista da seleção brasileira, Cláudio Roberto Souza, e Thiago Carahyba, que vai participar da prova.