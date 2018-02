Troféu Brasil: Jadel quer recorde no triplo Dos seis saltos a que tinha direito Jadel Gregório só fez três. Esperou amenizar a chuva que caiu nesta quinta-feira à tarde em São Paulo, antes de ir para o salto no qual confirmou o índice olímpico A. Jadel ganhou a medalha de ouro no salto em distância, no primeiro dia de competições do Troféu Brasil de Atletismo, na pista do Estádio Ícaro de Castro Mello, com a marca de 8,22 m - o índice A é 8,19 m. Este ano, no Estadual, já havia saltado 8,10 m. "Esperei a chuva parar para tentar o índice no último salto", disse Jadel, que agora vai disputar a Olimpíada de Atenas, em agosto, nas duas provas, os saltos triplo, com chances de medalha, e em distância, com possibilidade de estar entre os oito finalistas. "O programa olímpico é compatível. O distância será após o triplo, em Atenas. Não atrapalha. Entrei convicto de fazer o índice", disse Jadel, de 23 anos, 2,02 m, que também tem planos para a final do salto tripo, no domingo, com qualificação no sábado, às 16 horas. "Vou tentar quebrar o recorde da competição", de 17,29 m, de Anísio Souza e Silva, de 1993. Se fizer essa marca, Jadel estará também melhorando seu desempenho na prova - seu melhor salto outdoor é de 17,25 m, feito em Belém, há 15 dias (e dono do recorde sul-americano indoor, de 17,46 m). No pescoço, a medalhinha com a inscrição "um dia para se recordar", é para dar sorte, segundo explicou. "Tomara que esse dia seja em Atenas." André Domingos da Silva, que vai completar 32 anos em novembro, "em um corpinho de 15", como faz questão de afirmar, fechou os 200 metros, nesta quinta-feira, com o tempo de 20s49, para ficar com a medalha de ouro na distância, correndo mais uma vez, abaixo do índice olímpico A. Quando cruzou a linha perguntou. "Como foi o Claudinei?", preocupado com o colega de equipe que ainda não tem o índice olímpico e nesta quinta voltou a correr mal - foi o sétimo nos 200 m, com 21s33. Claudinei tem o índice A (20s59), com o tempo do ano passado (20s30), mas teria de repetir pelo menos o B nessa temporada (20s75). "Fiz a mesma cirurgia do Guga (o tenista Gustavo Kuerten) e depois disso não consegui mais ser o mesmo. Engordei, cheguei a pesar 103 quilos, mas agora estou com 84 e bem", disse Claudinei, que nunca viveu a tensão de chegar a essa época do ano sem o índice para ir a uma competição importante. "Acho que é ansiedade mesmo. Uma situação nova e não estou sabendo lidar com ela. Tenho de arrumar uma vaga olímpica até o dia 11 (de julho, prazo final para a obtenção de índices)." André Domingos foi solidário com Claudinei, observando que a presença do companheiro no revezamento 4 x 100 m que vai à Atenas é muito importante. André, que disse estar "muito feliz" por carregar a tocha olímpica, dia 13, no Rio, quer ir à final dos 200 metros, entre os oito melhores do mundo, em Atenas, mas acha que a prioridade é o revezamento, pela tradição do País na prova - o Brasil ficou com a medalha de bronze em Atlanta (1996) e de Prata em Sydney (2000). André estava nas duas conquistas. André volta à pista do Ibirapuera nesta sexta-feira, representando a Unoeste Brasil Telecon no revezamento 4 x 100 m, uma das 12 finais do programa horário, todas à tarde. A principal atração do Troféu Brasil será o "pega" dos 110 metros com barreiras, no domingo, entre os quatro brasileiros que têm índice A. Nesta quinta, todos se classificaram para a semifinal, sábado. O melhor resultado foi de Redelen Melo dos Santos (13s42). Márcio Simão de Souza fez 13s60, Matheus Inocêncio e Anselmo Gomes da Silva, que correram em séries diferentes fizeram o mesmo tempo: 13s75. "É uma briga por centésimos de segundos e ninguém quer ver a Olimpíada pela TV", resumiu Anselmo. Todos os campeões do Troféu Brasil hoje: Lançamento do disco - Gustavo Gomes de Mendonça (52,26 m) Salto em distância - Jadel Gregório (8,22 m) 200 m - Rosemar Maria Coelho Neto (23s21) e André Domingos (20s49) Lançamento do martelo - Katiuscia Maria Borges de Jesus (61,44 m) 100 m com barreiras - Maíla Machado (13s01) 10 mil metros - Marílson Gomes dos Santos (28min21s38) e Maria Zeferina Baldaia (33min35s99). O salto com vara feminino foi adiado por causa da chuva.