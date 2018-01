Troféu Brasil, na nova pista do Ibirapuera A nova pista de atletismo do Ibirapuera está pronta e será ?apresentada? à imprensa na quarta-feira, em um evento da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), empresa que patrocina a reforma do Estádio Ícaro de Castro Mello, que é do Governo do Estado de São Paulo. O Troféu Brasil Caixa de Atletismo inaugura oficialmente a pista, de quinta-feira à domingo ? o torneio volta à cidade, após 11 anos, por causa da nova pista. A convite da Agência Estado, os velocistas Cláudio Roberto de Souza e Jarbas Mascarenhas Júnior, dos 100 e 200 m, e Cleverson Oliveira da Silva, dos 400 m com barreiras, foram os primeiros a entrar na nova pista, nesta quarta-feira, para um teste. Com certificado de classe 1 da Associação de Federações Internacionais de Atletismo (Iaaf), a pista foi aprovada pelos corredores. Há apenas 17 instalações desse padrão no mundo. ?Não vou mais embora não?, brincou Cleverson, de 29 anos. Explicou que o piso sintético, da marca italiana Mondo, ?impulsiona de volta? quando o atleta pisa. ?Isso é que é valorizar o esporte no local que sempre foi a casa do atletismo?, acrescenta Cleverson. ?Ela é rápida e não agride a musculatura?, completa Jarbas, de 22 anos. Os três atletas também aprovam a decisão do secretário de Esportes do Estado, Lars Grael, de definir o estádio como exclusivo para o atletismo, vetado ao futebol ou shows. O Ibirapuera, observaram, volta a ser ?o templo do atletismo?. ?Já corri em várias pistas da Europa de nível 1 e posso dizer que essa é muito boa. Daqui sairão resultados bons?, afirma Cláudio, de 29 anos, que tem índice nos 200 m para o Pan-Americano de São Domingos (briga pelas duas vagas com André Domingos e Claudinei Quirino). O projeto de reforma do complexo de atletismo ainda inclui a importação de equipamentos como gaiola (proteção para a o lançamento de martelo), colchões de salto e barreiras e a reforma de 40 alojamentos. A BM&F, que ainda pagará a construção de outra pista na Vila Olímpica Mário Covas, na Rodovia Raposo Tavares, investirá US$ 1 milhão no projeto, R$ 1 milhão gastos na pista do Ibirapuera. O presidente da BM&F, Manoel Félix Cintra Neto, observou que o apoio está concentrado no atletismo. ?É o primeiro esporte em Olimpíadas e Pans, o mais importante dentre as modalidades olímpicas.? A reforma da pista faz parte de um acordo com o Governo do Estado ? os atletas da BM&F Atletismo terão direito de uso das instalações por cinco anos. O executivo espera que a parceria seja exemplo para outras empresas que queiram participar da revitalização do Ibirapuera, ?adotando? outras instalações.