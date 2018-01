Troféu Brasil passará a se chamar Troféu Maria Lenk O Troféu Brasil de Natação - que neste ano será realizado de 1.º a 6 de maio, no Rio, vai mudar de nome A principal competição nacional da modalidade a partir deste ano vai se chamar Troféu Maria Lenk, homenagem à nadadora que nesta morreu segunda-feira, aos 92 anos, vítima de um aneurisma. Maria Lenk foi velada no Salão Nobre do Flamengo, onde nadava diariamente - foi ali que, na manhã de segunda, ela passou mal enquanto estava na piscina. A pedido dos filhos, que moram nos Estados Unidos, o corpo será cremado nesta quinta-feira, no Cemitério do Caju. As cinzas serão levadas para a Praia do Leblon, que Maria Lenk sempre freqüentava, e para um sítio da família na serra fluminense, onde ela gostava de passar os fins de semana. Nesta terça, o presidente da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), Coaracy Nunes, anunciou que encaminhou e-mail a todos os presidentes de federações estaduais para que seja feita a mudança no nome do campeonato. A edição deste ano terá um atrativo extra: será a última seletiva para os Jogos Pan-Americanos do Rio, que serão disputados no Complexo Aquático Maria Lenk. A história de Maria Lenk está intimamente relacionada à da própria natação e do esporte olímpico brasileiro. Ela aprendeu a nadar no Rio Tietê, em São Paulo, e foi a primeira mulher sul-americana a disputar uma Olimpíada, em 1932, em Los Angeles. Competiu também nos Jogos de Berlim, em 1936. E nadou até morrer - passou mal quando se preparava, na piscina do Flamengo, para fazer os 1.500 m no Troféu Brasil de Masters, no mês que vem. Em mais uma homenagem, o Flamengo usará uma tarja preta em seu uniforme no jogo desta quarta-feira, contra o Real Potosí, no Maracanã, pela Libertadores.