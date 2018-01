Troféu Brasil reúne elite do atletismo Motivados pelos bons resultados obtidos na circuito internacional, a elite do atletismo brasileiro e as novas esperanças do esporte começam nesta quinta-feira a disputa do XXI Troféu Brasil, competição mais importante do calendário nacional da modalidade, no Complexo Célio de Barros, no Maracanã. No total, 95 equipes e 657 atletas foram inscritos nas provas que vão até domingo. Além dos bons resultados, o atletismo chega ao Rio comemorando, principalmente, os novos valores que estão despontando e se firmando no cenário esportivo. "Vai ser diferente competir pela terceira vez no troféu, porque agora sei que as pessoas estão me olhando", disse Keila da Silva Costa, de 19 anos, a primeira brasileira a ganhar uma medalha (bronze) em um Campeonato Mundial Juvenil, este ano, na Jamaica, no salto triplo. "Vou competir com um de meus ídolos, a Maurren (Higa Maggi), que é um motivo de orgulho para mim." Natural de Abreu e Lima, cidade pernambucana, Keila tem 1,70m e 62 kilos. Como tantas outras revelações do atletismo, sua origem é humilde e parte do que consegue no esporte é doado para o Projeto Atletas COM Futuro, que reúne 120 crianças de rua. "Procuro dar ajuda não só financeira, mas também com palavras de estímulo", afirmou. Thiago Jacinto Carahyba despontou no atletismo brasileiro após sagrar-se campeão Mundial Juvenil em 2001. Desde então, revelou ter acumulado as alegrias e tristezas comuns a vida de um atleta de elite. "O Mundial (da Jamaica) foi a maior de todas as frustrações. Não consegui me classificar para as finais mas, em uma semana, dei a volta por cima nos Jogos Sul Americanos", explicou Carahyba. "Competir no Troféu Brasil é muito bom. Afinal, em 1996, eu via o André (Domingos, velocista) pela TV e, agora, correrei com ele no revezamento 4x100m." Citada como a melhor atleta brasileira pelo presidente da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) , Roberto Gesta, Maurren, de 26 anos, disse achar importante este papel de "espelho" para os novos valores. Frisou que a conquista de um bom resultado nas competições ajuda ao desenvolvimento do esporte e incentiva novos praticantes. Bem humorada, ainda lamentou a perda da medalha de ouro para a russa Tatyana Kotova, durante a Copa do Mundo de Atletismo, realizado em Madri, neste final de semana. "Juro que tentei ganhar a medalha de ouro só para ter uma recepção como a seleção teve na volta da Copa do Mundo, mas faltaram quatro centímetros. Queria desfilar em cima do trio elétrico", contou Maurren, que saltou a distância de 6,81m, enquanto Tatyana, 6,85m. Uma semana antes, a brasileira havia superado a russa na final do Grand Prix de Atletismo de Paris.