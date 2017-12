Troféu Brasil reúne estrelas do remo A maior competição do remo nacional vai ocorrer nos dias 12 e 13 de outubro, no Rio de Janeiro. O Troféu Brasil reunirá, na Lagoa Rodrigo de Freitas, 51 barcos de 12 clubes de todo o País na disputa por uma medalha. Os destaques da competição são os atletas da equipe olímpica permanente, que representaram o Brasil no último Campeonato Mundial, em Sevilha, na Espanha. Alexandre Altair Soares vai correr pelo Aldo Luz (SC) e Gibran Vieira da Cunha vai defender o Vasco (RJ), que, com sete barcos inscritos, busca o tetracampeonato. O Botafogo (RJ) tem oito embarcações inscritas, o maior número da competição.